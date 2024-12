Malore fatale, operaio muore nel sonno nel cantiere della Tav

Malore fatale per un operaio 39enne, morto nel sonno nel cantiere della Tav a Lonato del Garda.

E’ stato trovato senza vita, dai colleghi, un operaio del cantiere Tav di Lonato del Garda, nel Bresciano. L’uomo, 39 anni, originario della Calabria, è stato probabilmente stroncato da un infarto. La sera prima del decesso, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, era stato in compagnia di amici e della compagna, salita dalla Calabria per trovarlo.

Il dramma si è consumato nella casetta mobile dove viveva da alcuni mesi, accanto al grande cantiere della Tav. Era dipendente di un’azienda esterna in subappalto. L’allarme è stato lanciato dai colleghi, preoccupati che il 39enne non si fosse presentato al lavoro e non rispondesse al telefono. Sul posto è giunta l’automedica di Desenzano e un’ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto per cause naturali. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari per la sepoltura.