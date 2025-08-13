Procede il maxi intervento di riqualificazione di Veronetta, e cambia la viabilità: dalle 14 del 14 agosto si sposta il cantiere.

Procede il maxi intervento di riqualificazione di Veronetta, e cambia la viabilità: dalle 14 di domani, giovedì 14 agosto, non sarà più possibile circolare su lungadige Pasetto per lo spostamento del cantiere di Acque Veronesi.

I veicoli transiteranno su lungadige Porta Vittoria in entrambe le direzioni. Tuttavia si ricorda che per chi percorre il lungadige Porta Vittoria in direzione di piazza Isolo non sarà possibile svoltare a sinistra su Ponte Navi. Si ricorda che da Ponte Navi si può svoltare in entrambe le direzioni, lungadige Sammicheli a sinistra e lungadige Pasetto a destra e si può anche proseguire diritto in via San Paolo.

Gli interventi – ricorda palazzo Barbieri – sono necessari per i lavori di adeguamento del sistema fognario proveniente da via dell’Artigliere e via San Francesco, permettendo di collettare gli scarichi che arrivano da via XX Settembre, con riversamento poi dell’eccesso delle acque meteoriche in Adige per risolvere il problema degli allagamenti in caso di piogge eccessive.

Sono già in corso le operazioni con la modifica della segnaletica verticale e la rimozione degli stalli di sosta esistenti mentre domani, 14 agosto, dalle ore 8 è programmata la modifica della segnaletica orizzontale e correzione dell’impianto semaforico di Ponte Navi. A seguire, intorno alle ore 10, si procederà alla chiusura e apertura dei tratti interessati. Dalle 14 entrerà ufficialmente in vigore la nuova viabilità.