Bussolengo, tre giorni di festa scozzese a Villa Spinola

Suona la cornamusa: a Bussolengo si celebra l’11ª edizione della Festa Scozzese.
Dal 22 al 24 agosto il parco di Villa Spinola di Bussolengo, ospiterà 11esima edizione della Festa Scozzese, appuntamento che unisce musica, tradizione e sapori d’Oltremanica.
All’interno del “Scottish Pub” sarà possibile degustare birre speciali e provare la tipica birra a pompa, simbolo della cultura scozzese.
Il momento clou è in programma domenica 24 alle ore 14: diversi clan si affronteranno nei tradizionali giochi degli altopiani, in una rievocazione spettacolare accompagnata dal suono della cornamusa di Thomas Zonato.