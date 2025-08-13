Holi Festival a Grezzana: ecco il Ferragosto di “Santa Viola”

“Festa Grande Santa Viola”: a Grezzana un Ferragosto di colori e beneficenza.

A Ferragosto alla “Festa Grande Santa Viola” di Grezzana, torna l’Holi Festival dei Colori, evento ormai fisso dell’estate in Valpantena e parte del tour 2025 Be The Color! ideato da Fabio Lazzari. La manifestazione, ispirata alla tradizione indiana, prevede lanci di polveri colorate ogni ora, animazione con DJ e vocalist, e stand gastronomici con piatti tipici locali.

Le polveri, a base di talco e amido di mais, sono naturali e atossiche. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Il dress code consigliato è bianco per valorizzare l’effetto dei colori.

La festa, alla 51esima edizione, si svolge in uno dei punti panoramici della Lessinia e combina musica, folklore e cucina locale. Parte dei proventi sarà devoluta alla Fondazione Fratelli Dimenticati per sostenere in India la Ferrando School, scuola per bambini audiolesi.