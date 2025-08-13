Ferragosto a Verona: musei, cinema e musica gratis in città

Si balla anche il tango a Ferragosto: musei, cinema e musica gratis a Verona.
Verona si veste a festa per il lungo ponte dell’Assunta: cultura, musica, cinema e spettacoli gratis per chi resta in città a Ferragosto.
Musei aperti, mostre da non perdere.
Arena, Casa di Giulietta, Castelvecchio, Arche Scaligere e tutti i Musei Civici aprono le porte per un Ferragosto d’arte. In programma esposizioni speciali come Pictures from Juliet e Fascismo Resistenza Libertà, oltre alle collezioni permanenti.
Cinema e musica con vista mozzafiato.
Dal 13 al 15 agosto la terrazza di Castel San Pietro ospita il Teodorico Summer Fest.
Mer 13: Jessita Mc Kinney in concerto, poi il film Bob Marley: One Love.
Gio 14: alle 18 spettacolo per famiglie Cuor di Smeraldo, concerto di Letizia Micheli e, in serata, Tár seguito da Farinelli – Voce Regina.
Ven 15: Sara Pieressa in concerto e il film A Star is Born.
Musica d’organo e atmosfera sacra.
Il 15 agosto alle 18 nella chiesa di San Nicolò all’Arena suona Johannes Skudlik.
Il 17 agosto alle 21, Winfried Lichtscheidel nella Basilica di Santa Teresa.
Cinema nei quartieri e tango argentino.
Dal 18 agosto via alla rassegna “Cinema all’aperto nei quartieri” con Il sale della terra e Billy Elliot. Martedì 19 agosto, tango gratuito in Piazza del Tribunale con “Milonga sotto i Portici”.