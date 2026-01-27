Due sorelle di 4 e 5 anni sono state investite al Chievo mentre andavano a scuola accompagnate dal nonno: non sono gravi.

Un incidente stradale ha spaventato questa mattina numerose famiglie nella zona del Chievo: due bambine di 4 e 5 anni sono state investite da un’autovettura mentre attraversavano la strada insieme al nonno e al fratello maggiore, dirette alla scuola materna.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 in via Aeroporto Berardi, sulle strisce pedonali regolamentate da semaforo a chiamata. A travolgerle, secondo le prima informazioni, è stata una Smart condotta da un giovane di 22 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118: una delle due piccole è stata trasportata in ambulanza in ospedale, mentre la sorellina è stata accompagnata dal padre al Pronto soccorso pediatrico per accertamenti. Secondo le prime informazioni, le condizioni di entrambe non destano fortunatamente particolare preoccupazione e non sarebbero gravi.

Sul posto gli agenti del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona hanno effettuato i rilievi del caso, ascoltato testimoni e stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto per stabilire le responsabilità e le eventuali cause del sinistro.