Rifiuti preziosi: lo smartphone rotto vale più di quanto pensi



Verona, rifiuti elettronici: portate i vostri vecchi cellulari a teatro, Amia li smaltisce per voi.

Amia Verona chiama a raccolta i rifiuti elettronici: il riciclo diventa uno spettacolo di “Materia Viva” al Teatro Santa Teresa di Borgo Roma. Cosa succede allo smartphone dimenticato nel cassetto o al vecchio asciugacapelli rotto? Spesso finiscono nel secco, o peggio, abbandonati in strada. Per invertire questa rotta, Amia lancia un’iniziativa che unisce cinema, educazione e azione immediata. Domani mercoledì 28 gennaio alle 20.45, il Teatro Santa Teresa (via Molinara, 23) ospiterà la proiezione gratuita di “Materia Viva”, un docufilm che trasforma la consapevolezza ambientale in un evento collettivo.

Un film tra stelle del cinema e coscienza civile.

Il documentario, concesso da Erion WEE, non è un semplice manuale tecnico. Attraverso il volto di star internazionali come Susan Sarandon e icone dello sport come Federica Pellegrini, la pellicola esplora il paradosso dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Questi oggetti sono miniere urbane: contengono materie nobili come rame e alluminio, ma anche sostanze letali per l’ecosistema come piombo e mercurio.

La serata offre un’opportunità pratica unica: Amia metterà a disposizione appositi contenitori dove i cittadini potranno smaltire i propri piccoli elettrodomestici prima e dopo il film.

I numeri della svolta: 900 tonnellate a Verona.

L’urgenza del progetto è confermata dai dati. Nel 2025, la città di Verona ha raccolto oltre 932 tonnellate di rifiuti elettronici, con un balzo significativo di 200 tonnellate in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 766 tonnellate sono transitate dai centri di raccolta ufficiali, segno di una sensibilità crescente ma ancora migliorabile.

La sfida nelle scuole: premi per il riciclo informatico.

L’iniziativa è il cuore pulsante del progetto “Raee Rifiuti Preziosi”, finanziato all’85% dal Centro di Coordinamento RAEE. La sfida coinvolge direttamente 20 scuole medie cittadine, raggiungendo circa 3.700 alunni e le loro famiglie. Negli istituti sono stati posizionati bidoni per la raccolta della “Categoria R4” (computer, cellulari, fax e piccoli dispositivi informatici). Le scuole più virtuose verranno premiate, trasformando il corretto smaltimento in una sana competizione educativa.

Come smaltire correttamente.

Oltre agli eventi speciali, Amia ricorda che i Raee vanno sempre conferiti alle isole ecologiche o all’Ecomobile di quartiere. Per gli oggetti ingombranti (frigoriferi o lavatrici), resta attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio prenotabile al numero verde 800 904 363.