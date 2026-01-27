

Cerea, incendio nella notte: brucia un capannone di 600 metri quadrati. Foto

Cerea, incendio distrugge un’officina, a fuoco 600 metri quadrati di struttura: è successo nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. L’allarme è scattato intorno alle 3:30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all’interno della struttura dedicata alla riparazione degli autoveicoli.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate immediatamente sul posto, hanno lavorato per ore per contenere il rogo, che ha interessato l’intera superficie dell’attività, circa 600 metri quadrati. Nonostante il massiccio intervento, il fuoco ha distrutto tutto ciò che era contenuto all’interno del capannone: macchinari, attrezzature e veicoli in riparazione sono andati completamente perduti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, coordinate dal Funzionario di turno dei Vigili del Fuoco, sono proseguite per tutta la mattinata. Attualmente la situazione è in fase di completa risoluzione. Restano da accertare le cause che hanno innescato la prima scintilla: i tecnici dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per i rilievi necessari a stabilire l’origine del rogo.