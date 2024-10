Incidente nella notte sulla A4, morto ragazzo di 20 anni: ecco chi è la vittima

Grave incidente nella notte sulla A4: muore un ragazzo di 20 anni, ecco chi è la vittima.

Questa notte, tra il 16 e il 17 ottobre, grave incidente sull’autostrada A4 tra i caselli di Peschiera e Sirmione: 1 morto e 1 ferito. Lo schianto, avvenuto intorno all’1:30, ha coinvolto diversi veicoli.

Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma sembra che il sinistro abbia coinvolto più mezzi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica e un’ambulanza con soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Una persona ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Peschiera per ricevere le cure mediche. La vittima, secondo le prima informazioni, sarebbe un ragazzo di circa 20 anni, residente nel bresciano.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche la polizia stradale, incaricata di gestire la viabilità e avviare le indagini, e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e liberare i mezzi coinvolti.

Nicola Faroni, 20 anni, residente a Brescia, ha perso la vita in questo drammatico incidente avvenuto in autostrada. Il giovane era seduto sui sedili posteriori di una delle quattro auto coinvolte nel violento tamponamento a catena che si è verificato nelle prime ore del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato quando un’auto ha tamponato un altro veicolo, finendo poi in terza corsia con le luci spente. In pochi istanti, un’altra vettura l’ha centrata in pieno, generando un impatto devastante. Faroni, purtroppo, è morto sul colpo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarlo.