Incidente tra auto e moto in via Albere a Verona.

Ancora un incidente tra auto e moto a Verona: è successo nella serata di ieri, domenica 1 giugno, in via Albere. Erano da poco passate le 20 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, all’incrocio tra via Albere e via Negrelli.

Ad avere la peggio, nello scontro, è stato il motociclista, un uomo di 44 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale di Verona la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.