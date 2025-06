Concorso letterario del Rotary Verona riservato agli studenti di scuole medie e superiori di tutta Italia: ecco i vincitori.

La scrittura come strumento di crescita personale e culturale è stata al centro della prima edizione del Concorso Letterario Rotary Verona – Ti racconto una magia, tenutasi presso il Circolo di Castelvecchio. Promossa dal Rotary Club Verona con il patrocinio del Comune e della Società Letteraria di Verona, l’iniziativa ha coinvolto studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia.

La competizione, presieduta dallo scrittore e critico Silvio Raffo, ha premiato Andreoli Mirko (Liceo Artistico “G. Romano” di Mantova) per l’autofiction Nell’oasi delle mie aride lacrime, e Isacchini Agata (Scuola Media “Pisanello” di Garda) con il racconto storico “Per un pizzico di gioia”.

Numerosi altri giovani autori sono stati premiati o menzionati, tra cui Camilla Birato, Istvan Fattorini, Sara Ragaiolo, Emma Zuanazzi e Noemi Viviani, con testi che hanno spaziato dal sogno al romance, dal giallo alla narrativa storica.

“Il concorso non valuta solo capacità narrative, ma stimola la consapevolezza di sé nei giovani”, ha sottolineato la presidente del Rotary Verona, Paola Tonussi. Per l’edizione 2024-2025, i racconti potranno ispirarsi ai temi di acqua, ambiente, sogni e desideri. Oltre ai riconoscimenti economici e ai buoni libro per tutti i finalisti, il concorso si avvale della collaborazione di numerosi partner locali e nazionali, confermandosi come importante vetrina per le nuove generazioni di scrittori.