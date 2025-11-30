Simulazione interforze di emergenza in zona Stadio, al palazzetto Masprone, in vista delle ormai prossime Olimpiadi e Paralimpiadi.

Mezzi di emergenza, sirene, lampeggianti, elicotteri: dalle 14 alle 17 di oggi, domenica 30 novembre, in zona Stadio e al palazzetto Masprone di piazzale Olimpia, a Verona, è andata in scena la simulazione “altamente realistica” di un intervento di soccorso in occasione di un grande evento, tipo le Olimpiadi, con scenari complessi che includeranno il rilascio di sostanze pericolose e la gestione di numerosi feriti.

L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura di Verona insieme alla direzione Interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino-Alto Adige, si inserisce nell’ambito delle attività preparatorie per gli eventi olimpici che coinvolgeranno il territorio veronese. La simulazione rappresenta un banco di prova cruciale per verificare l’efficacia del dispositivo interforze dedicato alla gestione delle emergenze di grande portata.

Alla giornata hanno preso parte parte vigili del fuoco, Suem 118, forze dell’ordine, polizia locale di Verona, Protezione civile e associazioni di volontariato. L’esercitazione aveva come obiettivo quello di testare procedure operative, coordinamento, comunicazione e risposta integrata tra le diverse componenti del sistema di soccorso.