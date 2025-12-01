La Ciccarelli in festa per l’ottava centenaria che ha sfidato la storia

San Giovanni Lupatoto celebra la centenaria della Ciccarelli che ha attraversato la guerra.

Alla residenza Mimosa della Fondazione Pia Opera Ciccarelli, un traguardo straordinario: grande festa per l’ottava centenaria. Il suo nome è Neva Busacco, e il suo non è solo un compleanno, ma un sentito omaggio a un secolo di storia italiana, vissuto con coraggio, dedizione e un amore per la famiglia.

Un libro di storia vivente.

Nata il 27 novembre 1925 a Gazzo Veronese, la signora Neva è una vera testimone del Novecento, con una giovinezza segnata dalle privazioni della guerra e dalla successiva ricostruzione. La sua storia personale si intreccia con i drammi collettivi di quegli anni: ha atteso il fidanzato partito per il fronte, ha sopportato la deportazione nei campi di lavoro in Germania e ha visto la liberazione a Berlino da parte dell’Armata Rossa nel 1945, affrontando poi un lungo e avventuroso ritorno a casa attraverso il brennero.

La forza del ritorno e il valore del lavoro.

Terminato il calvario, Neva si è dedicata con inesauribile energia alla costruzione del futuro. Con il rientro del marito e la nascita dei figli, Franca e Patrizio, la coppia ha preso in affitto alcuni campi, gettando le basi di una vita fondata sul lavoro contadino. Le sue mani, abituate alla fatica della terra, si sono adattate a ogni lavoro necessario per sostenere la famiglia, incarnando ogni giorno i valori di onestà, sacrificio e costanza.

Oggi, a 100 anni, Neva Busacco rappresenta un ponte vivente tra passato e presente. I valori di dignità del lavoro e perseveranza nelle difficoltà restano centrali, e la sua presenza è considerata dai suoi cari come la “radice più forte” della loro storia.

Attualmente, Neva è circondata da un immenso affetto: due figli, sei nipoti e nove pronipoti. Nonostante l’età, partecipa attivamente alla vita della Residenza Mimosa, tra una partita a tombola, l’ascolto della sua musica preferita e le chiacchierate con le compagne.

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco di Gazzo Veronese, Stefano Negrini, che ha portato gli auguri ufficiali dell’Amministrazione comunale.