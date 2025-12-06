Centro di Verona come prevedibile preso d’assalto da visitatori e turisti: folla ai mercatini di Natale, parcheggi esauriti.

Come previsto e prevedibile, complice anche la bella giornata di sole, tutto esaurito in centro a Verona per questo primo giorno del ponte dell’Immacolata. Folla ai mercatini di Natale in piazza Bra, ai quali si sono aggiunte anche le bancarelle di Santa Lucia, e parcheggi del centro già esauriti in tarda mattinata. La polizia locale è come sempre pronta a dirigere il traffico, sia quello delle auto che quello dei pedoni.

Navette gratuite.

Quest’anno sono in servizio navette e parcheggi a tariffa agevolata per i mercatini di Natale. L’amministrazione ha infattu messo a punto un piano di mobilità studiato per garantire ai visitatori un’esperienza senza l’incubo del parcheggio in centro.