Vero e proprio boom di nascite all’ospedale di Legnago: tra giovedì e venerdì, dieci in sole 24 ore.

Boom di nascite all’ospedale di Legnago, dieci in sole 24 ore. La prima è stata Vittoria Stella Marianna alle 9.05 di giovedì 4 dicembre; l’ultima, Livia Vittoria alle 11.30 del giorno successivo. Ma nel frattempo sono venuti al mondo anche Ginevra, Anastasia, Youssef, Amin, Youssef, Tasnim, Lion e Sophia Sole.

Sono state 24 ore intense ma cariche di emozioni quelle vissute all’Unità operativa complessa di Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale di Legnago, dove tra giovedì e venerdì è stato registrato un vero record di nascite: nel corridoio fuori dalle stanze sono stati infatti appesi 10 fiocchi, 5 rosa e 5 azzurri.

I piccoli stanno tutti bene- superano tutti i 3 kg di peso, così come stanno bene le loro mamme, accompagnate nel parto e nei momenti successivi dal team di ostetriche, ginecologi, pediatri, infermiere dell’ostetricia e dell’assistenza neonatale e operatrici socio sanitarie che hanno assistito con professionalità e tempestività un numero eccezionale di parti per l’ospedale legnaghese, dimostrando ancora una volta l’elevato livello organizzativo e clinico del reparto.

“Messaggio di forte auspicio”.

“È importante sottolineare come la forza di questo gruppo di lavoro nasce dalla capacità di collaborare nei diversi ambiti – afferma il direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia-Ginecologia di Legnago, Paola Pomini -. In questo momento in cui la natalità italiana è in diminuzione, sembra un messaggio di forte auspicio”.

“Si ringraziano in particolar modo le ostetriche che hanno collaborato in perfetta sinergia e hanno dato massima disponibilità nel proseguire la loro attività ben oltre l’orario di lavoro garantendo in ogni momento sicurezza, attenzione e umanità alle mamme e ai loro bambini”, commenta la coordinatrice Uoc Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale di Legnago Alessandra Campo.

