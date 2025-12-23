Casa e Cortile di Giulietta, accordo definito “storico” tra comune di Verona e privati per il nuovo percorso e il nuovo ingresso.

Una delibera definita “storica” segna una svolta nella gestione del Cortile e della Casa di Giulietta, uno dei luoghi simbolo di Verona e tra i più visitati d’Italia. La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione con la Società Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide per governare in modo strutturale i flussi turistici, superando una criticità che da anni incide su sicurezza, decoro urbano e vivibilità di via Cappello.

Il progetto, frutto di oltre dieci anni di tentativi e di una sperimentazione avviata nel 2022, introduce un nuovo percorso di visita integrato: l’ingresso avverrà dal Teatro Nuovo, attraverso piazzetta Navona, mentre l’uscita resterà su via Cappello, eliminando le code e la congestione in entrata. Il percorso unirà teatro, foyer, cortile e Casa di Giulietta, accompagnando i visitatori in una narrazione culturale dedicata al mito di Romeo e Giulietta e alla drammaturgia shakespeariana.

Doppio biglietto d’ingresso.

Previsto anche un biglietto d’ingresso: 5 euro per il percorso Teatro-Cortile e 12 euro per l’accesso completo con la Casa. L’obiettivo è contingentare le presenze – che oggi raggiungono punte di 8mila visitatori al giorno – migliorando sicurezza, accessibilità e qualità dell’esperienza.

L’accordo, della durata di 12 anni, si basa su un modello innovativo di collaborazione pubblico-privato: il Comune manterrà la supervisione culturale e la biglietteria rientrerà nel sistema dei Musei Civici; il Teatro Nuovo metterà a disposizione gli spazi e realizzerà gli allestimenti iniziali; Fondazione Atlantide curerà la gestione operativa e i servizi al pubblico. Tutto con il supporto scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Il progetto prevede personale dedicato, prenotazione obbligatoria, progressivo allestimento museale entro 18 mesi, un concorso di idee per la riqualificazione del complesso e la rimozione dei segni di degrado. La sostenibilità economica è stata certificata da una società di revisione: gli introiti saranno reinvestiti nelle attività teatrali e museali.

Il documento passerà ora al vaglio del consiglio comunale il 15 gennaio 2026. Una scelta strategica anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026, quando il Balcone di Giulietta sarà sotto i riflettori della mondovisione. Il sindaco Damiano Tommasi parla di una soluzione che va “oltre la semplice photo opportunity”, restituendo al sito un’esperienza culturale autentica, nel rispetto dei residenti e della città.

Tommasi: “Grande soddisfazione”.

“C’è grande soddisfazione per essere riusciti a sbrogliare una questione urgente e annosa – spiega il sindaco Damiano Tommasi commentando la delibera di portata storica –. Non ci siamo fermati alla semplice gestione dell’emergenza ma abbiamo cercato di mettere in atto una soluzione innovativa, dando sia una risposta al problema della sicurezza in via Cappello e mantenendo nel contempo l’unicità del sito storico. Questa soluzione darà delle grandi opportunità a quanti vorranno partecipare alla valorizzazione di questo sito e a quanti attraverso questo sito vorranno valorizzare tutto il percorso che abbiamo previsto. E’ il compimento di un lavoro durato oltre due anni”.