Camion in fiamme sull’autostrada A4.

Camion in fiamme in autostrada A4: alle 17 di ieri, giovedì 21, numerose squadre di vigili del fuoco sono intervenute in autostrada A4, nei pressi di Sommacampagna, per domare le fiamme che hanno avvolto un autoarticolato che stava viaggiando in direzione Milano. L’incendio si è generato dagli pneumatici del semirimorchio, carico di succhi di frutta e marmellate.

L’autista del mezzo è riuscito ad accostare e sganciare il trattore stradale, salvandolo dal rogo. Tre le squadre intervenute dalla centrale di Verona (con due autobotti), a cui si è aggiunta una ulteriore autobotte giunta dal distaccamento di Bardolino. L’estinzione è stata piuttosto complicata per il coinvolgimento della struttura del rimorchio e per le caratteristiche del carico. Durante l’opera di spegnimento l’autostrada è rimasta aperta al traffico su due corsie di marcia.