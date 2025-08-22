Centro sportivo Valpantena, il nuovo gestore è il Montorio FC

Al Montorio FC la gestione del Centro sportivo Valpantena.

E’ stata assegnata al Montorio FC la gestione del Centro sportivo Valpantena. Sono infatti terminati, con l’assegnazione dei punteggi, i lavori della commissione valutatrice relativi alla manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni o società sportive senza fine di lucro interessate a riqualificare, ammodernare e gestire il “Centro Polisportivo Valpantena”. Tre erano le proposte ricevute dall’amministrazione, delle quali una non ammissibile.

Le due proposte rimaste in gara, di cui la giunta comunale ha dichiarato l’interesse pubblico con Delibera 756 del 25 luglio 2025, prevedevano entrambe attività multidisciplinari e una durata della concessione di 10 anni.

In seguito all’attribuzione dei punteggi è stata la società Montorio FC ad aggiudicarsi l’assegnazione. Il progetto, finalizzato ad una valorizzazione ai fini sociali dell’impianto, prevede sia la destinazione di spazi per attività libera per la cittadinanza, sia una serie di corsi, in collaborazione con altre associazioni sportive, tra cui scherma, ginnastica artistica, badminton, calcio a 5, volley, basket, hip hop.

L’importo complessivo di adeguamento e riqualificazione dell’impianto ammonta ad oltre 170mila euro.

L’iter per la riapertura del centro proseguirà ora con i controlli amministrativi sul soggetto affidatario e con la stesura di un accordo per la gestione tra Comune di Verona e lo stesso soggetto affidatario, per poi concludersi con l’approvazione da parte dell’organo comunale competente.