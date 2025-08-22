Troppi elitaxi per turisti sulle montagne venete e in particolare sulle Dolomiti: la protesta del Cai Veneto.

“No agli elitaxi sulle Dolomiti”: il Cai Veneto lancia l’allarme sull’aumento dei servizi di elitaxi destinati ai turisti in montagna, un fenomeno che, secondo il Club Alpino, si somma al problema del sovraffollamento delle cime utilizzate come scenari per selfie e spettacoli estremi.

L’episodio più recente, racconta il Cai, riguarda due alpinisti impegnati sulla “Torre Trieste”, nel gruppo del Civetta: durante la salita hanno visto atterrare un elicottero che ha sbarcato venti turisti, poi lanciatisi con paracadute e tute alari.

“Le Alpi italiane e soprattutto le Dolomiti – sottolinea il Cai – sono diventate un luna park, palcoscenici di un turismo ad alto impatto, insostenibile e segnato dall’abuso di elicotteri”. Da qui la richiesta di un regolamento regionale sull’eliturismo, per tutelare aree di pregio come le Dolomiti, patrimonio Unesco.