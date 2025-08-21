Ultima serata per la rassegna Il Teatro è Servito nel castello di Montorio dove cultura, convivialità e bellezza si incontrano.

Sabato 23 agosto sarà la volta de Il Medico dei Pazzi, celebre commedia di Eduardo Scarpetta con la regia di Enzo Rapisarda, proposta dalla Nuova Compagnia Teatrale. La farsa, esilarante e piena di colpi di scena, ruota attorno al malinteso che porta un sindaco di paese a credere che una pensione napoletana sia in realtà un ospedale psichiatrico diretto dal nipote. Un gioco di scambi, maschere e personaggi eccentrici che metterà a dura prova la percezione della realtà, regalando al pubblico due atti di pura comicità.

A rendere la serata ancora più coinvolgente sarà il menù tematico ispirato alla commedia stessa: piatti ironici e creativi come l’antipasto di affettati con formaggio e marmellate, rigatoni al ragù napoletano, bracioline con zucchine alla scapece e per dolce la pastiera accompagneranno la cena in un perfetto equilibrio tra gusto e teatro.

I posti per la cena sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione online tramite il sito del Castello di Montorio, cliccando su “Prenota ora” in alto a destra. Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto per minori di 18 anni e over 65), mentre l’ingresso è gratuito per le persone con disabilità. Parcheggio gratuito disponibile nelle vicinanze.

Il Teatro è Servito si conferma così tra gli appuntamenti più attesi dell’estate veronese: un modo originale per vivere il Castello di Montorio come spazio culturale aperto, accogliente e contemporaneo. Una rassegna che unisce tradizione e innovazione, portando la magia del teatro dove l’arte incontra la vita.