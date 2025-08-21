A Caprino apre il nuovo sportello sociale voluto dallo Spi Cgil

Sarà inaugurato a Caprino martedì 2 settembre, alle ore 9, il nuovo Sportello Sociale promosso dallo Spi Cgil Baldo Garda.

Sarà inaugurato a Caprino martedì 2 settembre, alle ore 9, il nuovo Sportello Sociale promosso dallo Spi Cgil Baldo Garda presso la Camera del Lavoro di via Sandri 32. Il servizio sarà attivo ogni martedì dalle 9 alle 12 con l’obiettivo di offrire agli anziani e alle loro famiglie un primo punto di ascolto e orientamento sui diritti sociali, dal sostegno abitativo ai servizi di assistenza, fino alle tutele dei consumatori.

“Le prestazioni sociali sono complesse e soggette a continui cambiamenti – spiega Oscar Tosi, segretario Spi Cgil Baldo Garda –. Lo sportello non sostituirà le pratiche amministrative, ma darà alle persone una prima informazione chiara e personalizzata per capire i diritti esigibili e i passaggi per ottenerli”.

L’apertura dello sportello di Caprino Veronese si inserisce in una rete di collaborazione con Sunia Verona, il sindacato degli inquilini, e Federconsumatori Verona. “Attraverso lo sportello – aggiunge il segretario provinciale Adriano Filice – il sindacato potrà ascoltare i bisogni delle persone più fragili e portarli al tavolo della negoziazione sociale con i Comuni, affinché i servizi vengano rafforzati e resi più accessibili”.

Dopo Caprino Veronese, lo Spi Cgil prevede nuove aperture di sportelli sociali a Bussolengo e Castelnuovo del Garda.