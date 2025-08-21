Peschiera, 40enne muore nelle acque del Garda dopo essere uscito in pedalò con un amico: ipotesi malore.

Aveva 40 anni l’uomo ripescato senza vita dalle acque del Garda, a Peschiera: era uscito in pedalò con un amico, e non ha più fatto rientro. La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, lungo le rive del lago di Garda. Non erano ancora le 10 quando un passante ha notato il corpo senza vita di un uomo che galleggiava nelle acque antistanti il lungolago di Peschiera, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un cittadino indiano di circa 40 anni. L’uomo, nella giornata precedente, era uscito in pedalò insieme a un connazionale quando, dopo un tuffo, sarebbe scomparso sotto gli occhi dell’amico senza più riemergere. Proprio quest’ultimo aveva dato l’allarme per la scomparsa, ma le ricerche si sono concluse tragicamente stamattina con il ritrovamento del cadavere.

L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella di un malore improvviso durante il bagno, ma al momento non vengono escluse altre cause. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine: Guardia Costiera, polizia di Stato e carabinieri della stazione di Peschiera stanno lavorando per identificare formalmente la vittima e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.