Mistero sul Garda, ripescato un cadavere dal lago a Peschiera.

Mistero sul lago di Garda: nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, è stato ripescato un cadavere a Peschiera. Erano circa le 10 quando il corpo senza vita di una persona è stato visto nelle acque del lago e recuperato.

Sul posto mezzi del 118, dei vigili del fuoco, della Guardia costiera e dei carabinieri. Sono attualmente in corso le operazione per cercare di risalire all’identità del cadavere. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un uomo, un turista del quale un amico aveva segnalato qualche ora prima la scomparsa. Tutti gli accertamenti sono ancora in corso.

++ notizia in aggiornamento ++