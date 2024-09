Perde il controllo e cade nella notte con lo scooter, muore 47enne veronese

Incidente nella notte a La Rizza: cade con lo scooter, muore 47enne veronese.

Non ce l’ha fatta l’uomo vittima di un incidente nella notte a La Rizza: è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Borgo Trento. Veronese, 47 anni, secondo quanto ricostruito stava viaggiando in strada La Rizza, nella notte tra giovedì e venerdì, quando ha improvvisamente perso il controllo dello scooter Piaggio, per cause ancora da accertare.

Non sembra fossero coinvolti altri mezzi. Immediatamente soccorso, le condizioni del 47enne sono parse subito gravissime. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove però è morto poco dopo il ricovero. Sulla dinamica dell’incidente, una probabile, fuoriuscita autonoma, sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale.