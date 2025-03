Autostrada Brescia-Padova: cambia la viabilità a Verona Est

Occhio alla viabilità in zona Verona Est sull’autostrada Brescia-Padova: cosa cambia.

Per chi viaggia sull’autostrada A4 Brescia-Padova, nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche alla viabilità in zona Verona Est. Questi interventi sono necessari per completare i lavori della Nuova Linea Ferroviaria Alta Velocità Verona-Vicenza e ripristinare l’assetto originario della carreggiata in direzione Milano.

Modifiche alla viabilità: quando e dove.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, dalle ore 23 alle ore 6, sarà chiusa la carreggiata ovest tra Soave e Verona Est.

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, dalle ore 22 alle ore 6, sarà chiusa la rampa di ingresso del casello di Verona Est in direzione Milano. Inoltre, lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, saranno chiuse le corsie di marcia lenta e veloce, con transito consentito solo sulla corsia di sorpasso.

A partire dalle 6 del 30 marzo, tutte le corsie e la rampa riapriranno. Nello stesso giorno, il tratto autostradale al chilometro 290+000 tornerà al suo assetto originale, eliminando la deviazione temporanea.

Durante i lavori, rimarrà attiva la deviazione temporanea della carreggiata Est in direzione Venezia.