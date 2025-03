Liberate 500 coccinelle a Bussolengo per inaugurare la nuova zona del parco

Questa mattina a Bussolengo l’inaugurazione della nuova zona piantumata del parco Sampò.

Oggi 21 marzo c’è stata l’inaugurazione della nuova zona piantumata del Parco Sampò ad opera di Rete Clima per Conad nell’ambito del progetto “Natura in Città”. L’iniziativa, finanziata da Conad, è stata realizzata grazie all’adesione del Comune di Bussolengo al progetto di forestazione urbana “Campagna Foresta Italia“, approvato con Delibera di Giunta comunale il 12 novembre 2024.

Rete Clima e il Comune di Bussolengo hanno collaborato allo scopo di favorire nuova forestazione urbana, caratterizzata da valenze multifunzionali quali, per esempio, il miglioramento della qualità del territorio locale, la diffusione di verde urbano e la generazione di servizi ecosistemici e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Casetta per le api.

L’intervento ha visto la messa a dimora di 25 piante a pronto effetto e 25 arbusti, tutte dotate di passaporto fitosanitario. In considerazione dell’adesione del comune di Bussolengo all’iniziativa “Comuni Amici delle Api”, per i 25 arbusti piantumati sono state selezionate specie in grado di attrarre gli insetti impollinatori favorendone l’attività di raccolta del nettare.

Liberate 500 coccinelle.

Durante la cerimonia è stata consegnata una targa simbolica da parte di Conad. Le classi 2A e 2B della scuola elementare Citella di Bussolengo hanno preso parte all’inaugurazione liberando nell’ambiente circa 500 coccinelle adulte, un gesto simbolico a favore della salvaguardia della biodiversità.