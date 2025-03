Verona in festa: pioggia di euro con il SuperEnalotto

Centrato un “5” in provincia di Verona: pioggia di euro con il SuperEnalotto.

Veneto baciato dalla fortuna al SuperEnalotto: nell’estrazione di giovedì 20 marzo, due giocatori, uno di Verona, hanno centrato il “5”. I fortunati si sono intascati 43.968,88 euro ciascuno. La dea bendata ha baciato Isola della Scala in provincia di Verona, alla Totoricevitoria di via Cavour, e Zugliano in provincia di Vicenza, nel Bar Centrale di via Codalunga.

Mentre il Veneto festeggia, il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere. Dopo l’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro centrato a Roma ieri 20 marzo, il montepremi per la prossima estrazione, in programma oggi venerdì 21 marzo, riparte da 8,8 milioni di euro.