Incidente mortale a Palù, in località Palazzina.

Ancora un incidente mortale sulle strade veronesi: nella serata di ieri, sabato 30 agosto, intorno alle 22, un’auto è finita fuori strada in maniera autonoma mentre si trovava a Palù, in località Palazzina, finendo la sua corsa nel fosso a fianco della carreggiata.

I soccorritori del Suem 118 sono prontamente intervenuti con ambulanza e automedica, coadiuvati dai vigili del fuoco, ma per il conducente dell’auto, un uomo di 66 anni residente a Palù, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto per le ferite riportate. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++