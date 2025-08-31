Verona, fondo affitti del Comune per i giovani residenti under 35.

Il Comune di Verona si è impegnato nel mettere a budget un nuovo fondo per il sostegno degli affitti destinato ai residenti under 35, con l’obiettivo di aiutare giovani lavoratori e giovani coppie ad affrontare il peso crescente del mercato immobiliare cittadino. Il fondo, in fase di finalizzazione, prevede una prima dotazione a bilancio per il trimestre finale del 2025 e rappresenta, secondo quanto afferma palazzo Barbieri, un “passo concreto per sostenere chi vuole costruire il proprio futuro a partire dalla casa”.

“Il Fondo Affitti Verona under 35 – spiega l’assessora alle Politiche sociali e abitative, Luisa Ceni – è in dirittura di arrivo. E’ un intervento necessario per chi lavora, risiede regolarmente qui e sente il bisogno di una casa per progettare il proprio futuro. Abbiamo presentato proposte simili al Governo già due anni fa come rete dei Comuni per l’Abitare, all’interno di Anci: purtroppo, finora, non siamo stati ascoltati. Da tempo su più tavoli dell’abitare con il sindaco peroriamo l’obiettivo di offrire soluzioni abitative a prezzi calmierati, stessa cosa che è stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, dove ha affermato che “senza una casa è molto più difficile costruirsi una famiglia””.

Il governo ha stanziato, con la legge di bilancio, un primo fondo di 660 milioni di euro per il Piano Casa Italia, in attesa di decreti attuativi che definiscano tempi, destinatari e modalità di assegnazione.

“È fondamentale che questa dotazione – concluce Ceni – sia effettivamente resa operativa sui territori, anche attraverso forme snelle di cooperazione tra ministero, regioni e comuni. Noi, intanto, facciamo la nostra parte: in attesa di questi interventi nazionali, procediamo in autonomia con strumenti locali che garantiscano accesso all’abitare ai giovani lavoratori, anche con la compartecipazione di risorse comunali, e anticipando una parte di questi stanziamenti per dare risposte concrete nel breve termine”.