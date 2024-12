Accoltellata in strada da un uomo, giovane veronese la salva.

Momenti di puro terrore si sono consumati a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove una donna è stata aggredita e accoltellata dal suo ex: fortunatamente è salva grazie a un veronese. A impedire che l’episodio si trasformasse in una tragedia è stato il coraggio di un giovane camionista, che non ha esitato a intervenire.

Il ragazzo di San Massimo, non si è voltato dall’altra parte. Mettendo a rischio la propria incolumità, è intervenuto per fermare l’aggressore e dare alla donna una possibilità di salvezza.

Il suo intervento ha permesso di guadagnare minuti preziosi, fino all’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri. L’episodio grazie a lui non si è trasformato in un nuovo caso di femminicidio. Un gesto eroico che ricorda quanto sia fondamentale non restare indifferenti di fronte alla violenza, e che invita a riflettere sull’importanza di intervenire per proteggere chi è in pericolo.