Il Tocatì a Veronetta verso le ultime battute: ecco il programma della giornata

Il Tocatì di Veronetta verso le ultime battute: il programma della giornata di domenica.

Volge al termine la ventiduesima edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona, con il sostegno della Regione del Veneto, per la prima volta ospitata nel cuore di Veronetta.

Il programma di domenica 15.

Proseguono nelle vie di Veronetta, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, i giochi e sport tradizionali ospiti d’onore di questa edizione, insieme alle imperdibili e avvincenti sfide che si susseguiranno in tutto l’arco della giornata: alle 10.30, in via XX settembre, 128, le concorrenti della Corsa con la Cannata correranno per 280 metri con le ciocie ai piedi, le tipiche calzature dei pastori ciociari, portando sul capo un recipiente di terracotta contenente acqua, la ‘cannata’ appunto, simbolo della città di Arpino (Frosinone) e dell’intera Ciociaria; alle 11.30 spazio alla Corsa con le Botti (Macerata Campania – Caserta),una gara di velocità dove si deve far rotolare con le mani delle pesanti botti che lungo il percorso sono fatte risuonare con sonorità caratteristiche legate a una antica e documentata tradizione contadina; alle 16 si sfideranno i Trampolisti del Centro Socio culturale Don Italo Mancini di Schieti (Pu) e infine, alle 17, si terrà Sburla la Roda, una gara che consiste nel far rotolare una rotoballa di paglia di 250 chilogrammi lungo un percorso. L’evento è in collaborazione con Aess Lombardia.

Dalle 16 30, presso Salita Santo Sepolcro, i piloti dell’associazione GP Novaglie si sfideranno in una discesa scompiglia – capelli con i Caretini a Sfera e a Sezano, Verona, si terrà la sfida annuale di Zugo de L’ovo

Durante tutta la giornata si terrà, nel Vicolo della Madonnina, la XX edizione del Torneo Internazionale di Lippa, presenti le rappresentative di Croazia, Slovenia, Mede, Milano e Verona. Non mancheranno, inoltre, come nelle giornate precedenti, i momenti dedicati alle riflessioni.

Al Teatro Romano.

Il Teatro Romano farà da cornice ai due incontri previsti: Dall’antico Egitto con amore con il direttore del Museo Egizio di Torino dal 2014, Christian Greco, ore 11, e Giocare fa bene alla salute, conlagiornalista e saggista Eliana Liotta, che racconta scienza e filosofia in modo appassionante illustra l’importanza delle pause e gli effetti del gioco sul cervello umano.

Proseguono i laboratori e le attività dedicate ai più piccoli, come “Giochi e sport in lingua inglese”, (Giardino e piazza Polo Universitario Santa Marta), in cui i bambini scopriranno l’inglese attraverso giochi tradizionali e di strada, attività con materiali di riciclo e percorsi tematici, o “La campana delle emozioni”: una rivisitazione di uno dei giochi più conosciuti e praticati di tutti i tempi. In questa versione, per vincere, è necessario rappresentare tutte le emozioni raffigurate nelle caselle.

Progetti collaterali.

Tra i progetti collaterali promossi da realtà pubbliche e private del territorio per sensibilizzare a temi di grande attualità proseguono anche le attività della nona edizione di “Playsmart! L’innovazione parte dal gioco”, con A4 Holding, AGSM AIM e Amia, di “Piazza CEMEA, di Chess for Children e dei volontari del CSV di Verona. Proseguono inoltre le visite guidate al Museo dell’Adige, con Canoa Club, le attività dell’associazione La Grande Sfida Onlus, Totaxi e Tocasa.

Alle ore 14.30 a Dogana di Fiume sarà possibile assistere al “Gioconcerto del Corodoro”, un coro di voci bianche, proveniente dalla bassa veronese, nato nel 2021 grazie alla volontà dell’associazione “Nel Segno di Anna” e del loro maestro Leonardo Frattini, con l’intento di dare voce ai bambini, mentre nel pomeriggio, a Corte Maddalene, Bam!Bam!Teatro ripercorrà i dieci anni di attività e la collaborazione pluriennale con il festival mettendo in scena i protagonisti di tutte le storie dedicate al gioco di questi anni a Tocatì: un viaggio ludico tra La guerra dei bottoni, Il Milione, Un sacchetto di biglie, Gargantua e Pantagruel.

Servizio nursery.

Riconfermata, infine, in questa edizione l’attenzione rivolta ai piccolissimi grazie alla nursery a cura de il Melograno. In questi spazi le mamme e i papà potranno sentirsi liberi di cambiare e allattare i propri bambini e le proprie bambine in uno spazio protetto e attrezzato. Una sosta prendi fiato prima di ricominciare a giocare.

Ricordiamo inoltre che dalle 10 alle 21 si potranno degustare vini di cantine locali e specialità gastronomiche da aziende agricole del territorio all’Osteria del Gioco, a Porta Vescovo, e per la prima volta a Tocatì, immersa nel verde, la Cucina di San Nazaro Alto accoglierà gli ospiti del festival, dalle 11 alle 21, con una veduta inusuale e romantica sulla città di Verona.