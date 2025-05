I 4 progetti da 2 milioni e mezzo di euro del comune di Verona per il 2025, tra strade, ponti e sistemazione della viabilità.

Sono 4 i progetti del comune di Verona per il 2025. A cominciare dalla messa in sicurezza di via Camposanto, con costruzione di un nuovo ponte sul progno Avesa. E poi, nuova passerella ciclo-pedonale sul progno Valpantena, in località Santa Maria in Stelle. Sono queste due delle quattro opere inserite dalla giunta del comune di Verona nella programmazione degli interventi 2025, su proposta dell’assessore alle Strade Federico Benini, con un investimento complessivo di oltre i 2,5 milioni di euro.

“Si tratta di opere molto sentite e richieste – evidenzia l’assessore Federico Benini – che andranno a risolvere alcuni problemi viari importanti in aree diverse della città. Mi riferisco ad esempio alla nuova apertura viaria che prevediamo di realizzare in via Mattarana all’altezza del supermercato Rossetto, per risolvere una congestione di traffico importante. Complessivamente, nell’insieme si tratta di un piano di intervento articolato per la realizzazione di quattro opere stradali nel corso del 2026”.

I quattro progetti di Verona per il 2025.

Primo.

La messa in sicurezza di via Camposanto, con la realizzazione di un ponte sul Progno Avesa su cui si prevede la realizzazione dell’attraversamento necessario per il ricongiungimento tra via Camposanto e via della Consortia, in Circoscrizione 2^.

Il progetto, del valore complessivo di 1 milione 300mila euro, porterà alla realizzazione entro il 2026 di un nuovo ponte sul Progno Avesa, che sarà costituito da una corsia per il transito veicolare e un passaggio promiscuo ciclo/pedonale. La larghezza stradale delle vie è compatibile con un ponte a unica corsia, il cui accesso potrà essere a senso unico alternato o regolato da impianto semaforico.

Secondo.

La realizzazione di una nuova passerella ciclo-pedonale sul progno Valpantena in località Santa Maria in Stelle, in sostituzione del vecchio ponte “di Banda”.

Il progetto, dal costo complessivo di 575mila euro, si prefigge di realizzare un nuovo collegamento per pedoni e ciclisti, tra i centri abitati di Santa Maria in Stelle e Quinto di Valpantena. Ad oggi, tale percorso risulta interrotto in corrispondenza dell’intersezione con il progno di Valpantena che scorre lungo la direttrice nord-sud.

Terzo.

Lavori per il rifacimento completo dell’incrocio tra via Galvani e via Marin Faliero. L’amministrazione intende procedere all’allargamento stradale del tratto di via Galvani che va da via Melfi a via Marin Faliero. Con l’’intervento si prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra quella esistente su via Faliero e quelle vicino della zona Ovest, al fine di mettere in sicurezza i percorsi ciclabili e pedonali.

I lavori hanno un costo di 500mila euro e rappresentano il secondo stralcio a completamento del progetto di messa in sicurezza dell’intersezione tra le vie Galvani e Melfi. Quest’ultimo prevede, la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 25m la quale rappresenta un’importante opera di moderazione del traffico.

Quarto.

Modifiche alla viabilità in località Sette Ponti, nelle vie Mattarana, Monti Lessini e Olivieri, per un costo complessivo di 200mila euro. L’intervento riguarda un punto appesantito dall’ingente traffico in ingresso al supermercato “Super Rossetto” in via Monti Lessini 76, che va ad interferire con quello che interessa via Mattarana come accesso alla Tangenziale Est in direzione Sud verso Autostrada e Tangenziale Sud, e quello in direzione Nord verso la Valpantena.

L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità della zona oggetto di intervento. Riducendo il più possibile il traffico esistente, aumentando al contempo la sicurezza delle strade e dei percorsi ciclo-pedonali.