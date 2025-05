Scomparsa dopo una lunga malattia la dottoressa Simonetta Morselli, veronese, dal 2008 primario di oculistica a Bassano.

Addio alla dottoressa Simonetta Morselli: veronese, dal 2008 era primario del reparto oculistica dell’ospedale di Bassano. E’ proprio l’Azienda Ulss 7 Pedemontana ad annunciarne la scomparsa: “Con profonda commozione annunciamo la scomparsa della dottoressa Simonetta Morselli, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ospedale San Bassiano, venuta a mancare nella notte tra ieri e oggi a seguito di una lunga malattia”.

Figura di riferimento nel campo della chirurgia vitreoretinica e del trapianto di cornea a livello regionale, Simonetta Morselli ha guidato il reparto di Oculistica del San Bassiano dal 2008, distinguendosi per la sua competenza, passione e dedizione al servizio dei pazienti.

Il direttore generale dell’Ulss 7, Carlo Bramezza, l’ha ricordata con parole toccanti: “Lascia un grande vuoto nel nostro ospedale. Era un chirurgo eccellente, un leader capace, una collega generosa. Sotto la sua guida, il reparto è cresciuto in attività e complessità, ed è stata tra le prime a collaborare attivamente nel percorso di rete tra gli ospedali. La ricorderemo per il suo sorriso, la forza e l’amore per il proprio lavoro. Le sono anche personalmente riconoscente”.