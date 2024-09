Schianto sulla 434 tra un camion e un furgoncino entrato contromano: muore un 80enne

Schianto sulla 434 tra un camion e un furgoncino: un morto.

Oggi 10 settembre alle 11:22 schianto fatale sulla 434, all’altezza di Oppeano in direzione Verona: morto un uomo di 80 anni. Il sinistro ha coinvolto un camion e un furgoncino, la morte della vittima è avvenuta sul posto.

I vigili del fuoco arrivati da Legnago e Verona con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’autista del piccolo mezzo commerciale. Illeso l’autista dell’autoarticolato. I carabinieri hanno bloccato il traffico, che è stato deviato su altra viabilità ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il furgone, alla guida del quale c’era la vittima, sarebbe entrato in Transpolesana contromano, andando a scontrarsi frontalmente con il mezzo pesante.

Per fare fronte alla situazione, sono intervenuti sul luogo dell’incidente un’ambulanza infermierizzata e un elicottero. La polizia stradale e i vigili del fuoco hanno lavorato per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza.