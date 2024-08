Ondata di calore, la Regione dichiara l’allarme per disagio fisico. I servizi di emergenza attivi a Verona

Anticiclone africano e ondata di calore, la Regione Veneto dichiara lo stato di attenzione per disagio fisico.

La Regione Veneto, preso atto delle previsioni meteorologiche che annunciano per i prossimi giorni temperature sopra la media, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, fino al 10 agosto, per le zone Costiera, Pianeggiante, Continentale e Pedemontana.

Sono stati attivati i numeri verdi: 800 535 535, in collaborazione con il Servizio Telesoccorso e Telecontrollo, e 800 990 009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della Sezione Protezione Civile.

Servizi utili.

Numeri di continuità assistenziale.

La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) integra l’attività del Medico di Medicina Generale nelle ore notturne, prefestive e festive. Il servizio è svolto da medici convenzionati con l’Azienda Ulss 9.

Vi si accede chiamando il numero 045 7614565 e seguendo le indicazioni della segreteria telefonica, premendo tasto 1 nei giorni: sabato e prefestivi 10 – 20 domenica e festivi 8 – 20 tutte le notti 20 – 8.

Ascolto telefonico/telesoccorso.

Progetto Lo so che non sono solo. È un ascolto e sostegno telefonico dei Servizi Sociali del Comune di Verona per cittadini over 80 soli. Per aderire chiamare lo Sportello Sì o i Centri Sociali Territoriali dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì.

Telesoccorso-Telecontrollo. È un servizio di pronto intervento e di controllo attivo 24 ore su 24 per cittadini over 60 e persone di età inferiore ai 60 anni in caso di rischio comprovato. Per aderire rivolgersi ai Centri Sociali Territoriali in base alla propria zona di residenza.

Numero Verde Regionale “Famiglia Sicura” 800 535535. Fornisce agli anziani in difficoltà informazioni su servizi, attività e in caso di necessità, interventi di pronta emergenza.

Farmaco pronto.

Il servizio prevede la consegna a domicilio dei farmaci prescritti dalla Guardia medica grazie alla collaborazione con Federfarma Verona. Per concordare la consegna chiamare lo 045 509892 attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 del mattino e dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì.