Paura sul Garda, ragazzina scompare in acqua: trovata sana e salva al largo

Ragazzina scompare nelle acque del lago di Garda mentre fa il bagno: si attivano le ricerche, ritrovata sana e salva al largo.

Paura sul Garda nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto: intorno alle 15.10 era arrivata alla Guardia costiera la segnalazione da parte della mamma di una ragazzina tedesca di 15 anni, che era stata vista nuotare per l’ultima volta all’interno delle boe rosse che delimitano lo specchio riservato alla balneazione e poi era stata persa di vista.

Subito la Guardia costiera del lago di Garda faceva convergere in pochi minuti due mezzi navali, un unità dei vigili del fuoco e una dei Volontari del Garda, con i sub per ricerche di profondità, mentre per quelle di superficie nello specchio acqueo si sono immersi in snorkeling anche i soccorritori della Guardia costiera e dei vigili del fuoco. Stava per decollare anche un elicottero dei vigili del fuoco per le ricerche aeree.

Ritrovata al largo.

Dopo un ora di ricerche, la ragazzina veniva intercettata e recuperata a bordo dal mezzo navale della Guardia costiera, che stava perlustrando fuori dalle boe rosse in zona non sicura per la balneazione. La nuotatrice, anche se affaticata, veniva poi sbarcata tra gli applausi dei presenti in spiaggia, indirizzati ai soccorritori e riabbracciata dai familiari che hanno vissuto momenti di apprensione comprensibilissimi.

Presente sulla spiaggia anche una pattuglia della Guardia costiera di Salò, una squadra dei vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri, della polizia locale e un’autoambulanza del 118, tutti allertati dalla Sala Operativa della Guardia costiera per le ricerche sul litorale.