Verona, Natale senza stress: navette e parcheggi per i mercatini

Stop al caos parcheggio a Verona con navette e park gratis e agevolati: la guida per il Natale.

Verona dice addio al caos da parcheggio: ci saranno navette e parcheggi a tariffa agevolata per i mercatini di Natale. Quest’anno la città scaligera ha messo a punto un piano di mobilità studiato per garantire ai visitatori un’esperienza senza l’incubo del parcheggio in centro.

Navette e pacheggi gratis.

La strategia si concentra sui parcheggi scambiatori gratuiti. Gli avventori possono lasciare gratuitamente l’auto ai park della Genovesa (con 1000 posti disponibili) e dello Stadio, e da lì salire a bordo delle Navette 78 e 79. Queste linee speciali assicurano un collegamento rapido e diretto con Piazza Pradaval, per poi raggiungere le aree del “Natale diffuso”.

Orari.

Il servizio navetta potenziato è attivo in tutti i momenti chiave dello shopping natalizio.

Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Domeniche e Festivi: dalle ore 8:45 alle ore 21:00.

Gli orari dettagliati e le frequenze sono consultabili sul sito di Atv Verona.

Per chi preferisce soluzioni alternative, l’opzione Park Fiera (P3) propone un forfait giornaliero di 5 euro, con la possibilità di utilizzare comunque il servizio navetta per il centro città.

Parcheggi con tariffe agevolate.

Park Centro (Amt3): 1 euro all’ora.

Park Tribunale (Amt3): 5 euro per le prime 5 ore.

Una novità è l’apertura straordinaria del Park San Zeno in piazzetta Corrubio. Aperto nei weekend (venerdì incluso) e durante le festività dal 21 novembre al 28 dicembre, inclusi i giorni 22 e 23 dicembre, offre una tariffa di 5 euro per un tempo illimitato.

Infine, la rete dei parcheggi Saba (Arsenale, Isolo, Arena e Borgo Trento) rilancia le sue Convenzioni Shopping Time, Lunch Pass e Dinner Pass. Grazie alla collaborazione con gli esercenti locali, è possibile usufruire di tariffe come 5 euro per parcheggiare dalle 14:00 alle 19:00.