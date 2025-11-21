Vaccini e telemedicina: il successo delle farmacie di Verona

Le Farmacie di Verona sono il nuovo polo sanitario: 35 mila prestazioni tra vaccini e telemedicina.

Boom di accessi e record di vaccini a Verona: le farmacie non dispensano solo farmaci, ora sono un presidio sanitario territoriale a tutti gli effetti. Lo confermano i numeri record registrati a Verona e provincia, dove le prestazioni sanitarie erogate hanno superato quota 35 mila tra l’inizio dell’anno e metà novembre 2025.

Il dato aggregato (35.348) evidenzia un “boom di accessi” , trainato in particolare dalla campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid e dalla crescente adozione della Farmacia dei Servizi.

Vaccini: la campagna vola, soprattutto per over 60.

A partire dai primi di ottobre, l’avvio della campagna vaccinale 2025/26 ha portato nelle 103 farmacie vaccinatrici della provincia oltre 14.321 somministrazioni. Nel dettaglio, sono state eseguite 12.547 vaccinazioni antinfluenzali e 1.774 contro il Covid fino al 16 novembre.

Telemedicina in crescita esponenziale: Ecg e Holter i più richiesti.

Sul fronte sperimentale della Farmacia dei Servizi, le prestazioni erogate tra gennaio e ottobre 2025 ammontano a ben 21.027.

Il servizio più richiesto è la Telecardiologia, che negli ultimi tre mesi ha fatto registrare 4.370 accessi nelle farmacie veronesi abilitate. Questa branca della Telemedicina include esami fondamentali come elettrocardiogrammi (1.504 da agosto a ottobre), Holter cardiaci (1.795) e Holter pressori (1.071).

Oltre alla Telemedicina (accessibile con ricetta bianca del medico curante o specialista convenzionato), le 169 farmacie aderenti offrono servizi cognitivi essenziali, come gli screening per l’aderenza alla terapia di diabete di tipo 2 e BPCO, e gli screening per il “Diabete non noto”, “Ipertensione arteriosa non nota” e “Ipercolesterolemia non nota”.

Il Veneto, che trent’anni fa fu tra i pionieri della Farmacia dei Servizi, vede oggi superate le aspettative, con Federfarma che promette l’aggiunta di “ulteriori servizi alla comunità” in futuro.