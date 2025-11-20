“InCanto di Luci”: a Peschiera inizia la magia del Natale, con la cerimonia di accensione delle luminarie.
Peschiera del Garda si accende con “InCanto di Luci”: venerdì 28 novembre, al via la cerimonia di accensione delle luminarie al Parco Catullo. Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione natalizia è ufficialmente partito a Peschiera del Garda, “Città Turistica e d’Arte”. La città si prepara a immergersi nell’atmosfera delle feste con l’evento “InCanto di Luci”, che vedrà l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie.
L’appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre alle ore 18 al Parco Catullo. La cerimonia segnerà l’inizio di uno dei momenti più magici dell’anno, trasformando il borgo lacustre in un “incanto di luci” .
L’evento, promosso e curato dal Comune di Peschiera del Garda, con la supervisione dell’assessore alla Cultura Elisa Ciminelli, promette di avvolgere la città fortificata in una suggestiva atmosfera natalizia, inaugurando il periodo festivo per i residenti e i numerosi visitatori.