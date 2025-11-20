Apre il Christmas Park: Babbo Natale sbarca a Soave

Soave Christmas Park: ruota panoramica, pista di pattinaggio e mercatini per un natale scintillante.

Il borgo medievale è pronto per festeggiare il Natale più magico dell’anno con il “Soave Christmas Park”. L’iniziativa, destinata a incantare visitatori di ogni età, animerà il Parco della Rimembranza dal 6 dicembre al 6 gennaio, coprendo tutti i weekend e i giorni festivi.

Il progetto mira a trasformare la visita a Soave in un sogno natalizio, con un allestimento ricco di luci, decorazioni e attrazioni.

Le attrazioni principali del Christmas Park.

Mercatini Natalizi: I visitatori potranno scoprire le tipiche cassette natalizie colme di delizie, con una selezione di prodotti tipici locali, dolciumi artigianali e una vasta gamma di idee regalo.

Emozioni dall’Alto: Per chi cerca un punto di vista unico, sarà allestita una grande Ruota Panoramica da cui ammirare il panorama mozzafiato del borgo e del Castello Scaligero. Il divertimento “ghiacciato” è garantito dalla Pista di Pattinaggio.

Il Villaggio di Babbo Natale: Un’area interamente dedicata ai più piccoli, dove sarà possibile salire a bordo del Trenino di Babbo Natale, scattare foto sulla sua Slitta con le Renne e visitare l’incantevole Casetta di Babbo Natale per consegnare personalmente la letterina.

Animazione e Spettacoli: L’atmosfera sarà resa ancora più festosa da laboratori creativi per bambini, musica a tema e spettacoli che accompagneranno i visitatori in ogni momento della giornata.