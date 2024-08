Tutto pronto per il grande raduno degli scout: in 18 mila a Verona per il 50esimo Agesci

Tutto pronto per il grande raduno degli scouts: in 18 mila a Verona per il 50esimo Agesci.

La città è pronta ad accogliere oltre 18.600 capi e capo dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani che hanno scelto Verona per celebrare il 50esimo anniversario di Agesci. Si tratta della Route Nazionale delle Comunità capi 2024 che celebra la fondazione di Agesci nel 1974.

La Giunta comunale ha approvato la delibera, su proposta dell’assessora alla Sicurezza e Protezione Civile Stefania Zivelonghi, che completa l’iter dell’evento Agesci. Un maxi evento rivolto esclusivamente al mondo scout, ma che avrà anche momenti di incontro con la cittadinanza in numerosi spazi pubblici, e che si terrà dal 22 al 25 agosto.

L’incontro nazionale sarà un momento di festa, ma anche un’occasione di riflessione collettiva e offrirà ai partecipanti quattro giorni di incontri, approfondimenti, formazione e dibattiti.



Misure di accoglienza e viabilità.

Il Comune, in condivisione con prefetto e questore, ha predisposto un piano dettagliato per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. Sono stati previsti specifici provvedimenti in materia di viabilità, che saranno dettagliati a breve, per facilitare l’arrivo e lo spostamento dei partecipanti. La polizia locale sarà supportata dalla protezione Civile, dalla consulta Comunale del Volontariato di protezione Civile, dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona.

Particolare attenzione sarà dedicata ai principali punti di arrivo, come Porta Nuova e Porta Vescovo e ai luoghi di soggiorno nella zona del Pestrino. Un piano di comunicazione dedicato informerà la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità, come chiusure e divieti di transito. La delibera include anche la concessione del suolo pubblico e delle aree destinate agli incontri.

Un impegno per la sostenibilità.

Il programma dell’evento prevede numerosi momenti di confronto interno attraverso 32 tavole rotonde organizzate presso Villa Buri e altre 32 presso diversi spazi della città di Verona. Inoltre, il 23 e 24 agosto 9 mila capi scout parteciperanno a “Tracce”, un percorso collettivo che permetterà di conoscere le realtà di volontariato di Verona attraverso attività di servizio e testimonianze di valore che coinvolgeranno 140 ex capi scout e oltre 100 associazioni veronesi.

Le attività di servizio copriranno diversi settori del volontariato, come la pulizia e la manutenzione di parchi, il supporto a persone fragili, disabili, oltre ad attività culturali. In linea con la filosofia di Baden-Powell, fondatore degli scout, che era solito ripetere “cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di come l’avete trovato”, sarà un evento all’insegna della sostenibilità. Agesci si impegna a restituire gli spazi utilizzati nelle condizioni in cui sono stati consegnati e, a conferma di tale proposito, al termine della manifestazione presenterà un rapporto sull’impatto ambientale e le attività di pubblica utilità svolte.