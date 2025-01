La sindaca di Povegliano a Palazzo Madama: è lei la voce della “Bellezza” veronese

La sindaca di Povegliano a Palazzo Madama: sarà la portavoce della “Bellezza” veronese.

Roberta Tedeschi, sindaca di Povegliano Veronese, è una voce tra le più attive nell’appello per il rifinanziamento del progetto “Bellezza”. Lanciata dai comuni italiani, la richiesta mira a un’iniziativa per preservare e valorizzare i luoghi di cultura dimenticati.

Giovedì 9 gennaio alle 12 la Sindaca sarà protagonista della conferenza stampa che si terrà a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, per presentare l’appello del Coordinamento Comuni Progetto Bellezz@. L’incontro sarà un’occasione per sollecitare lo sblocco dei fondi destinati a questo progetto, mai arrivati a causa di burocrazia e rinvii, nonostante i tanti progetti pronti per essere realizzati a livello locale.

Il Progetto Bellezz@ è stato lanciato nel 2016 con l’obiettivo di finanziare il recupero e la valorizzazione di luoghi di grande importanza culturale, storica e paesaggistica in tutta Italia, ma che sono stati trascurati a causa di mancanza di risorse. Il progetto ha visto coinvolti oltre 60 comuni. Molti sono veneti: ci sono Verona, Povegliano Veronese, Brenzone, Lavagno e Casaleone. Nonostante la previsione di un finanziamento di 8.255 mila euro, i fondi destinati a queste iniziative non sono mai stati erogati, lasciando troppi progetti fermi.

L’appello firmato dai sindaci di vari comuni italiani chiede al Governo di intervenire per liberare questi fondi e permettere l’avvio di interventi concreti sul territorio. Roberta Tedeschi, in qualità di portavoce del Coordinamento, sarà accompagnata dal senatore Andrea Martella, membro della Commissione Turismo del Senato, insieme a sindaci di altre città.