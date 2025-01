Salute, cultura e benessere: gli eventi nella “Casetta” di Verona

Eventi a Verona: in “Casetta” si parla di salute, cultura e benessere. Ecco tutti gli appuntamenti.

In gennaio Casetta Maritati di via Pigafetta in quartiere Navigatori di Verona, propone una serie di eventi organizzati dal Cdc Tombetta. Questi incontri, tutti a ingresso gratuito, sono aperti a tutti e offrono occasioni di apprendimento e riflessione su vari temi. Gli appuntamenti sono pensati per offrire spunti di riflessione su salute, benessere, letteratura e arte.

Il programma.