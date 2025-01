A Povegliano ogni nuovo nato diventa la foglia di un grande albero

A Povegliano ogni bambino nato diventa una foglia di un grande albero simbolico.

Una nuova foglia per ogni nuovo nato, a creare un vero albero: si tratta del nuovo “albero” apparso in municipio a Povegliano nei giorni scorsi. Una installazione realizzata da Mariolina Zanon, Maurizio Facincani e Giancarlo Perina su legno e dipinta a mano in cui la sagoma di un albero, emblema di vita e di crescita, è costellata di disegni legati al mondo dell’infanzia.

Da questo gennaio le famiglie dei nuovi nati nel comune di Povegliano potranno – all’atto della registrazione del nome in anagrafe – scrivere il nome del proprio bambino o bambina su dei foglietti verdi messi a disposizione. Questi saranno poi inseriti nell’opera come delle simboliche foglie. L’iniziativa fa parte del programma “Meglio Insieme, nascere e crescere a Povegliano”.