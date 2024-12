“Insieme siamo energia”: bollette più basse a Povegliano con la rinnovabile

I cittadini di Povegliano “Insieme sono energia”: bollette più basse grazie alla rinnovabile.

“Insieme siamo energia” è lo slogan che sabato 21 dicembre ha accompagnato la firma dell’atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile di Povegliano Veronese. Nella sala civica del Comune, gremita di cittadini, si è celebrata una giornata destinata a rimanere nella storia della comunità locale.

La sindaca Roberta Tedeschi e il parroco don Giorgio Costa hanno ufficializzato la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Gocce di Comunità”, sotto la guida della notaia Elena Marangoni. Questo momento segna un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, costruito grazie alla collaborazione tra pubblico e privato attraverso una fondazione di partecipazione, una forma giuridica innovativa che punta al bene comune.

Un progetto condiviso con i cittadini.

“Gocce di Comunità” non è soltanto un nuovo soggetto giuridico, ma l’espressione concreta di un percorso condiviso. La CER è il frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto un centinaio di cittadini, guidati dal partner ReteVerso con il metodo del “Conscious Contract” (contratto consapevole). Attraverso incontri e dialoghi, la comunità ha definito lo statuto e le linee guida della nuova realtà, gettando le basi per un’iniziativa che punta all’autosufficienza energetica, alla solidarietà e alla tutela ambientale.

Ispirati dal Papa.

L’ispirazione viene dall’enciclica Laudato Sii di Papa Francesco, che promuove un approccio etico e sostenibile alla cura del pianeta. “Abbiamo un Papa che sogna,” ha dichiarato il parroco don Giorgio Costa, “e oggi accompagniamo questo sogno”.

Un modello di energia meno cara e più sostenibile.

“Gocce di Comunità” si propone di gestire la produzione e la condivisione di energia ottenuta da fonti rinnovabili, rendendola accessibile a tutti i cittadini. I benefici economici della CER, oltre a ridurre i costi delle bollette per i membri, saranno reinvestiti in progetti sociali e ambientali, rafforzando così il tessuto comunitario.

Povegliano pioniera in Italia.

“Questa comunità guarda lontano,” ha affermato Riccardo Milano, neo presidente della CER e fondatore di Banca Etica. “Siamo pionieri in Italia in questo tipo di esperienza e stiamo scrivendo un piccolo pezzo di storia”.

Un traguardo e una promessa per il futuro.

La nascita della CER di Povegliano è stata resa possibile anche grazie a un contributo di 60 mila euro ottenuto con un bando di Fondazione Cariverona, a cui si aggiunge un investimento comunale di oltre 200 mila euro. “La nostra CER non è solo un progetto innovativo di sostenibilità ambientale, ma rappresenta una comunità di persone che hanno deciso di prendersi cura delle generazioni future. Perché il futuro non si attende, si costruisce, con coraggio, visione e la forza di un’intera comunità”.