Verso le elezioni regionali del Veneto, l’assemblea provinciale del Pd approva la lista dei candidati dem veronesi.

Alla presenza del candidato unitario del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto Giovanni Manildo, l’assemblea provinciale del Pd veronese riunitasi ieri sera, venerdì 22 agosto, ha approvato all’unanimità dei presenti la lista dei candidati scaligeri alle elezioni regionali del prossimo autunno.

Sono 9, eccoli in ordine alfabetico: Alessio Albertini, sindaco di Belfiore, vic­esegretario provinciale e responsabile Agricoltura del Pd Veneto; Anna Maria Bigon, consigliera regionale uscente, componente della segreteria provinciale Pd Verona, già sindaca del Comune di Povegliano Veronese dal 2006 al 2016; Maurizio Cassano, volontario della Protezione civile, dirigente del Siam, Sindacato dell’Aeronautica militare, già consigliere del Comune di Sommacampagna; Guglielmo Frapporti, già segretario Fimmg Verona, il sindacato dei medici di famiglia; Katty Gerardo, avvocata, già candidata sindaca del Comune di Castagnaro; Sara Gini, avvocata civilista e familiarista, impegnata nella difesa delle donne e dei minori vittime di violenza; Elisa La Paglia, assessora alle Politiche educative del Comune di Verona con lunga esperienza amministrativa come consigliera comunale; Mattia Mosconi, studente, capo scout Agesci, militante dei Giovani Democratici; Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, dirigente della Polizia di Stato e autore letterario.

Candidature approvate all’unanimità dal partito.

Nel presentare la lista, il segretario provinciale Franco Bonfante ne ha sottolineato lo spessore, l’apertura alla società civile, la qualità dei candidati e delle candidate, nonché l’attenzione a un’equa rappresentanza del territorio provinciale. In merito ad alcuni articoli di stampa o commenti sui social tesi a criticare o mettere in cattiva luce alcune scelte, il segretario ha rilevato come tutte le candidature siano state condivise e apprezzate dal partito, che non a caso le ha approvate all’unanimità.

Un voto che sancisce l’impostazione unitaria dei dem, come sottolineato dal presidente dell’assemblea, Giacomo Tomezzoli, nella sua introduzione: “Tutti i nostri candidati sono i candidati del Partito democratico. Li ringraziamo per la disponibilità a un compito difficile, cambiare il governo della Regione, che richiederà impegno totale, e verso cui il partito deve mostrarsi aperto e collaborativo. Il voto dell’assemblea ufficializza la lista unitaria del Pd. Questi sono i nostri 9 cavalli di battaglia, nessuno escluso”.

Dopo una breve presentazione dei candidati (alcuni dei quali collegati online) le conclusioni sono state affidate al candidato Presidente del Veneto Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso il quale ha ribadito la necessità di scelte coraggiose sui temi della sanità, del lavoro, dello sviluppo, del diritto allo studio e del diritto alla casa, per andare oltre alla narrazione irrealistica del “va tutto bene” e costruire “il Veneto di tutti”.