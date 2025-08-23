Incidente tra auto e moto a Pradella di Nogarole Rocca, grave motociclista.

Ancora un incidente tra un’auto e una moto sulle strade veronesi, l’ennesimo: questa volta è accaduto a Pradelle di Nogarole Rocca. I due mezzi, secondo le prime informazioni raccolte, si sono scontrati, per cause ancora da accertare, poco prima delle 16 di oggi, sabato 23 agosto, mentre percorrevano via XI Maggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il motociclista è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++