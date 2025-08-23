Dopo quello a Sant’Ambrogio di Valpolicella, il quinto caso di chikungunya nel Veronese è nella frazione di Domegliara.

Dopo il quarto caso di chikungunya nel Veronese, quello rilevato a Sant’Ambrogio di Valpolicella, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 9 Scaligera ha segnalato un quinto caso del virus trasmesso dalla zanzara tigre: anche questo nel comune di Sant’Ambrogio, ma stavolta nella frazione di Domegliara.

“Per tale ragione – fa sapere il comune ambrosiano – si è resa necessaria l’emanazione di una nuova ordinanza sindacale (n. 63 del 23 agosto 2025), in quanto l’area di residenza non era compresa nei trattamenti di disinfestazione programmati a seguito del primo caso”.

Anche stavolta le aree e le vie interessate (si tratta della zona intorno a via Minzoni, in un raggio di 300 metri) verranno sottoposte a trattamento di disinfestazione e a trattamenti antilarvali e adulticidi.