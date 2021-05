Anpi Veneto, una petizione per chiedere le dimissioni di Elena Donazzan.

La sezione regionale di Anpi Veneto ha promosso una petizione per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale Elena Donazzan: “I sottoscrittori della presente petizione si rivolgono al presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, chiedendogli non solo di dissociarsi pubblicamente, ma di rimuovere da qualsiasi incarico istituzionale la signora Donazzan”.

Le motivazioni della richiesta, come precisate dall’Associazione partigiani: “Il 25 aprile 2021, mentre l’Italia celebrava la Liberazione dal nazifascismo e ricordava i partigiani e le partigiane, che hanno dato la vita per la libertà di tutti, l’assessora Donazzan, con grande disprezzo per i valori fondativi della nostra Repubblica, dichiarava di dover commemorare in maniera indistinta partigiani e nazifascisti, compiendo l’ennesimo atto di rivendicazione della dignità del nazifascismo e operando un’attiva forma di mistificazione e revisione storica, assolutamente inaccettabile”.

Nel giro di qualche giorno sono già più di una cinquantina le associazioni e i partiti che hanno aderito all’appello di Anpi. Il testo integrale dell’appello si può leggere sul sito dell’Anpi Veneto.

