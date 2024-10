Il grande triathlon torna a Peschiera del Garda: oltre 2mila atleti da 35 nazioni.

Il grande triathlon torna a Peschiera del Garda: il 5 e 6 ottobre al via oltre 2mila atleti provenienti da 35 nazioni. La cittadina lacustre sarà protagonista di un evento sportivo straordinario: il PeschieraTRI. L’atteso avvenimento ha già superato ogni aspettativa, registrando il tutto esaurito dieci giorni prima della chiusura delle iscrizioni. Sabato e domenica un fiume di triatleti invaderà pacificamente Peschiera, pronti a sfidarsi in una delle competizioni che ha segnato la storia del triathlon in Italia.

Il PeschieraTRI è un evento che combina sport, natura e sana competizione. Questo evento sta diventando sempre più internazionale, con atleti provenienti da 35 nazioni, tra cui Germania, Gran Bretagna e Svizzera. Anche l’Italia sarà ben rappresentata, con partecipanti provenienti da 18 regioni, tra cui Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Il programma prevede tre gare.

Sabato 5 ottobre.

Alle 11:45 si svolgerà il triathlon medio (1,9 km di nuoto, 85 km di ciclismo, 20,8 km di corsa).

Alle 12:30 partirà il triathlon olimpico no draft (1,5 km di nuoto, 43 km di ciclismo, 9,8 km di corsa).

Domenica 6 ottobre.

Alle 13:00 sarà la volta degli atleti della distanza sprint (750 m di nuoto, 21,3 km di ciclismo, 5 km di corsa).

I favoriti.

Le gare vedranno protagonisti atleti di alto livello. Nel triathlon medio, tra gli uomini, torna in Italia lo svizzero Lorenzo Delco, mentre tra le donne si sfideranno l’austriaca Lisa-Maria Dornauer e la veronese Lilli Gelmini. Nel triathlon olimpico, tra i nomi di spicco ci sono il padovano Alessandro Fabian, il cileno Gaspar Riveros, e il trentino Alessandro Degasperi. Per la distanza sprint, ci sarà una competizione serrata tra Nicola Duchi, Thomas Previtali, e altri campioni.

Percorsi.

La prova di nuoto si svolgerà nella spiaggia dei Cappuccini, proseguendo lungo il canale che costeggia le storiche mura di Peschiera. Il percorso ciclistico si snoderà attraverso le colline di Verona e Brescia, mentre la corsa si svilupperà lungo il fiume Mincio, con arrivo nel cuore di Peschiera, patrimonio Unesco.

Triathlon Series

Il PeschieraTRI decreterà i vincitori del Triathlon Series by FollowYourPassion, un circuito che premia le squadre con il maggior numero di atleti in gara. Anche quest’anno, il prestigio dell’evento e i ricchi premi in palio promettono di rendere questa edizione indimenticabile. L’attesa è alta e l’entusiasmo cresce, con tutti i campioni del 2023 pronti a difendere i loro titoli in un weekend che si preannuncia pieno di adrenalina e grande sport.